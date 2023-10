Isaksen cerca la riscossa: Sarri pronto a concedergli una chance? Ecco cosa filtra

Gustav Isaksen è sparito dai radar di Sarri nelle ultime due partite: l’esterno scalpita e il tecnico sembra pronto a dargli una chance

Gustav Isaksen è sicuramente l’arrivo del calciomercato Lazio estivo che non ha convinto ancora in casa biancoceleste. Dopo un avvio promettente, Sarri lo ha relegato in panchina al termine dei 55 minuti giocati (male) contro il Monza.

Da lì solo qualche spezzone e i 180 minuti senza vedere il campo tra Sassuolo e Feyenoord. Da Formello tuttavia, come riporta Il Messaggero, il ragazzo è segnalato in crescita tanto che il Comandante potrebbe dargli una chance tra Fiorentina e Bologna. Isaksen è chiamato al riscatto.