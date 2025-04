Isaksen a Sky: «Abbiamo preparato al meglio questa partita e per vincere dobbiamo attaccare come se non ci fosse un domani»

Isaksen, alla vigilia della partita contro gli emiliani il danese aveva rilasciato alcune sue considerazioni: ecco cos ha detto

Archiviata la gara con il Genoa, per la Lazio è fondamentale vincere nel match attualmente in corso contro il Parma. Ma nel pre partita ai microfoni di Sky Isaksen, ha presentato cosi il match per i biancocelesti

PAROLE – Ci siamo preparati molto bene per questa gara, c’è solo una soluzione: vincere. Dobbiamo attaccare come se non ci fosse un domani, come nelle ultime partite. Questo è il piano oggi. Champions, cosa conta? È importantissima per noi, per squadra e tifosi. Abbiamo una grande possibilità di fare qualcosa di stroaridnaio, non molliamo. Pericoli del Parma? Nelle ripartenze, ricordo che nell’ultima gara contro di loro non giocavano con la palla e quando l’abbiamo persa ci hanno segnato. Hanno giocatori pericolosi e dobbiamo stare attenti