Isaksen a LSC: «Questo è un punto veramente pesante ma ho avuto anche la sensazione che potevamo vincerla oggi»

Isaksen, il danese protagonista assoluto della sfida dell’Olimpico esterna a caldo le sue parole per il match contro gli azzurri

Missione compiuta a metà ma la Lazio esce comunque con il sorriso da questa sfida, perchè nonostante il pari i biancocelesti restano attaccati al terreno Champions. Lo sa bene Isaksen, il quale aveva aperto le marcature della serata e rilascia a LSC a caldo queste sue considerazioni

PAROLE – Noi non molliamo mai, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte affrontando una squadra come il Napoli. Questo è un punto importante, ho avuto la sensazione che avremmo potuto vincerla. Il gol segnato a Napoli è stato più decisivo, scelgo quello, ma loro hanno fatto una grande partita, anche se sono stati fortunati sui due gol. Il miglior Isaksen? Mi sento in fiducia, sto imparando ogni giorno facendo un grande lavoro in allenamento. Ogni giorno imparo dal mister che devo fare più uno contro uno e avere fiducia nella mia qualità. Questo è quello che state vedendo adesso. Non perdere questa partita è un segnale importante, fare gol all’85’ non è facile segnare al Napoli che è una grande squadra e difende bene. Siamo una squadra che può essere nei primi posti del campionato