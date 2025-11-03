Isaksen, da quanto tempo non segnava l'attaccante della Lazio? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Isaksen ritrova il gol: il danese della Lazio torna protagonista dopo sette mesi di attesa

Finalmente Gustav Isaksen. Dopo mesi difficili, tra problemi fisici e tanta attesa, l’esterno danese della Lazio è tornato a segnare e a mostrare il suo talento. La rete realizzata contro il Cagliari all’Olimpico non è solo una liberazione personale, ma anche un segnale importante per Maurizio Sarri e per tutta la squadra biancoceleste, che ha bisogno di ritrovare incisività sulle corsie offensive.

L’inizio di stagione di Isaksen non era stato dei più semplici. Colpito dalla mononucleosi in estate, il classe 2001 aveva dovuto fermarsi proprio nel momento in cui cercava di guadagnarsi spazio e continuità all’interno della rosa. Il recupero è stato graduale, ma la condizione fisica e mentale sembrano finalmente tornate ai livelli della scorsa stagione, quando l’esterno danese aveva incantato con le sue accelerazioni e il suo dribbling.

La rete segnata contro il Cagliari è arrivata al termine di un’azione personale di grande qualità: partito largo sulla destra, Isaksen ha saltato l’uomo con una finta secca e ha piazzato un sinistro preciso che non ha lasciato scampo al portiere Caprile. Un gol che ha acceso l’Olimpico e che ha restituito fiducia a un giocatore che, fino a qualche settimana fa, sembrava in difficoltà.

Per comprendere l’importanza di questa marcatura, basta ricordare che l’ultima volta in cui Isaksen aveva trovato la via del gol risaliva addirittura al 6 aprile, nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Da allora erano trascorsi quasi sette mesi di silenzio, fatti di lavoro, recupero e pazienza. Ora, però, il danese sembra pronto a riprendersi il ruolo di protagonista.

La Lazio, che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità offensiva, può contare di nuovo su un’arma importante. La velocità e la capacità di Isaksen di creare superiorità numerica rappresentano infatti un elemento fondamentale nel gioco di Sarri, soprattutto quando la manovra rischia di diventare troppo prevedibile.

L’ex Midtjylland, arrivato a Roma tra grandi aspettative, ha finalmente dato un segnale concreto del suo valore. La speranza di tifosi e staff tecnico è che questo gol possa essere solo l’inizio di un nuovo capitolo, fatto di continuità e prestazioni di alto livello.

Dopo una lunga attesa, Isaksen è tornato. E con lui, la Lazio ritrova uno dei suoi talenti più puri, pronto a diventare un punto fermo dell’attacco biancoceleste.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO