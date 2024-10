Isaksen a Sky: «Quest'anno sento maggiore fiducia. Favoriti? Forse... siamo forti, ma anche le altre...»

Le parole di Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Twente in Europa League

Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Twente Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «L’Espulsione ha fatto la differenza oggi, loro erano molto forti, ma oggi abbiamo fatto bene, sono molto felice per quello che abbiamo fatto».

FIDUCIA DI BARONI – «Chiaramente l’anno scorso adattarsi è stato difficile, sia con la lingua che con il campionato, molto più fisico e veloce rispetto alla Danimarca, ma quest’anno mi sento meglio con la squadra e Baroni mi dà fiducia. Sono pronto ad aiutare di più la squadra».

ITALIANO – «Lo sto imparando bene: è difficile, perchè qui si parla veloce, ma sto ancora imparando».

GIOCO OFFENSIVO – «É molto importante per noi attaccanti sentire la fiducia del mister: lui vuole un gioco offensivo, che andiamo sempre forte e questo modo di giocare mi piace, così come ai miei compagni».

CLASSIFICA E SE SI SENTONO FAVORITI – «Non so: noi siamo forti, ma anche altre squadre hanno un livello alto. Stiamo facendo bene, ma non so se siamo favoriti… forse lo siamo».