Isaksen Lazio, la sua partenza potrebbe facilitare nuovi ingressi? Le ultimissime

Isaksen Lazio, le ultime sui movimenti di mercato del club capitolino. La situazione intorno al giocatore danese

In casa Lazio, la partenza di Isaksen potrebbe facilitare nuovi ingressi. Come riporta Il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno ricevuto un sondaggio da un club e la richiesta sarebbe in prestito con diritto di riscatto. L’idea di lasciarlo andare è stata presa in considerazione.

Il biancoceleste era stato acquistato per 12 milioni più 4 di bonus, un’operazione agevolata dall’ex Decreto Crescita. La cessione all’estero non comporta alcun vantaggio fiscale che a quel punto, toccherebbe alla Lazio stessa coprirli. È stato offerto Ngonge, si legge sul quotidiano, ma potrebbe eventualmente arrivare solo se dovesse partire l’attaccante.