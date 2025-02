Isaksen Lazio, è in forma e prova ad impensierire Martinez: le pagelle dei quotidiani

Isaksen Lazio, l’esterno danese è uno dei migliori in campo per i biancocelesti e prova più volte la conclusione. Martinez è attento

Gustav Isaksen è uno dei migliori in campo per la Lazio. Soltanto il portiere dell’Inter Martinez riesce a negargli la via della rete in più occasioni. Di seguito le pagelle dei quotidiani:

MESSAGGERO 7 – «È in un momento in cui può mettere in difficoltà Dimarco e anche Bisseck sul raddoppio. Sul suo sinistro Martinez compie una prodezza mettendo in angolo: altri due spunti prima di un giallo per simulazione che fa sorridere. Martinez gli nega il gol anche a inizio ripresa in collaborazione con Dumfries».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Agilissimo ed esplosivo, lì davanti è il più in forma. Tre tiri, tutti deviati da Martinez. E quante corse all’indietro. Un giallo per simulazione, l’ha fatto infuriare».

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Crea e finalizza mettendo in crisi la retroguardia interista. Sullo 0-0 Martinez deve superarsi per negargli il gol. E poi scodella in area una serie di palloni pericolosi».