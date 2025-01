Isaksen lazio, arrivata una proposta dalla Grecia: il club riflette sulla cessione. C’è questo pensiero sul mercato

Isaksen Lazio, gli ultimi aggiornamenti sul futuro del danese nella squadra di Baroni. Il pensiero del club

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio starebbe valutando possibili offerte in entrata per Isaksen. Ieri sono arrivate due proposte (una dai greci dell’Olympiacos). La decisione non è ancora stata presa, ma ci sono valutazioni in corso.

E altri sondaggi per Mandas per ora sono stati respinti. Situazioni da seguire per sbloccare indice di liquidità. Vedremo le mosse di mercato dei biancocelesti a riguardo.