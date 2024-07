Isaksen Lazio, due club all’ASSALTO del danese: la POSIZIONE della società biancoceleste

Isaksen Lazio, nonostante ci sono due club che vorrebbero assicurarsi il calciatore il club capitolino ha messo le cose in chiaro su di lui

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche per le cessioni. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, in queste ultime ore ben due club avrebbero messo gli occhi su Isaksen ossia il Fenerbahce di Mourinho, e il Feyenoord che lo voleva in cambio di Stengs, sul quale sta lavorando il club di Lotito.

Il giornalista però spiega che la volontà della Lazio è molto chiara, ossia che dopo lo scorso anno è convinta che il ragazzo può giocarsi le sue chance con Baroni