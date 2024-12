Isaksen carica la Lazio: «La vittoria con il Lecce è stata importante e ora con l’Atalanta abbiamo un obiettivo chiaro»

Isaksen, il giocatore danese alla vigilia della gara interna contro l’Atalanta carica l’ambiente rilasciando a riguardo queste parole

In occasione della partita contro l’Atalanta, al match program consueto della Lazio ha parlato Isaksen il quale sulla sfida coi bergamaschi rilascia queste parole caricando l’ambiente rispondendo cosi alla domanda su quanto sia stata fondamentale la vittoria contro il Lecce per i biancocelesti

VITTORIA DI LECCE – Molto. Ci ha permesso di riscattarci dopo lo 0-6, non era facile sotto l’aspetto psicologico. Abbiamo vinto una partita difficile e ora siamo pronti per la prossima sfida contro l’Atalanta, la nostra testa è lì. Siamo in fiducia, sappiamo di poter vincere

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI ISAKSEN