Isaksen Lazio, il giocatore PIACE al Feyenoord: può rientrare in QUESTA trattativa. Le ultime sul futuro del giocatore biancoceleste

Come riportato da Alfredo Pedullà, Gustav Isaksen piace al Feyenoord e la Lazio potrebbe sfruttare questa occasione per arrivare a Calvin Stengs. Al momento, però, non c’è stato nessun coinvolgimento del danese nella trattativa per l’esterno olandese.

L’operazione per il sostituto di Luis Alberto procede per la sua strada e sarà da capire se il Feyenoord si muoverà per provare a tesserare Isaksen.