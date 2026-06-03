Isaksen verso l’intervento per la pubalgia. L’obiettivo è recuperare per il ritiro estivo

Gustav Isaksen finirà sotto ai ferri per risolvere in modo definitivo la sindrome pubalgica che l’ha afflitto nell’ultimo periodo. Ecco cosa filtra

Gustav Isaksen ha scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere la sindrome pubalgica che lo affligge da tempo. L’operazione, come riportato da Il Messaggero, dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni e ha l’obiettivo di consentire al danese di essere pienamente disponibile per l’inizio del ritiro estivo, previsto il 13 luglio.

La società biancoceleste preferirebbe che l’intervento venisse effettuato a Roma, ma la decisione finale spetta al giocatore, il quale valuta attentamente tempi e modalità per recuperare al meglio. Il caso di Isaksen rappresenta il quarto episodio di pubalgia registrato nella stagione appena conclusa in casa Lazio, evidenziando la fragilità fisica della rosa negli ultimi mesi.

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Isaksen e il contesto degli infortuni nella stagione biancoceleste

La stagione della Lazio è stata caratterizzata da numerosi problemi fisici che hanno interessato diversi giocatori, generando difficoltà sul piano tecnico e strategico. L’elevato numero di infortuni ha portato la dirigenza a riflettere su un intervento strutturale nell’area sanitaria del club.

Il problema della pubalgia, che ha colpito anche altri elementi della squadra, è solo uno degli aspetti che ha evidenziato la necessità di maggiore monitoraggio e prevenzione. Isaksen dovrà ora affrontare un percorso di recupero preciso per tornare al top della forma in vista della nuova annata.

Lazio, Isaksen: riorganizzazione dell’area sanitaria e novità nello staff

In risposta ai problemi fisici ricorrenti, il presidente Claudio Lotito sta valutando una riorganizzazione significativa dell’area medica della Lazio. Sono previsti cambiamenti nello staff medico e tra i fisioterapisti, mentre la collaborazione con Villa Mafalda sembra avviata verso la conclusione. L’obiettivo è garantire maggiore efficienza nella prevenzione e nella gestione degli infortuni, migliorando la preparazione dei giocatori e riducendo il rischio di problemi fisici simili a quelli vissuti nella scorsa stagione.

L’operazione di Isaksen rappresenta così un punto di partenza per il club: intervenire sui singoli casi e, al contempo, pianificare un approccio più strutturato per il futuro.