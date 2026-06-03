Il patto di Marbella: Gattuso blocca Nuno Tavares e ridisegna la nuova Lazio

Gattuso blinda Nuno Tavares! Decisivo l’incontro tenutosi a Marbella tra il nuovo tecnico biancoceleste e il portoghese. Il punto della situazione

Il calciomercato della Lazio si accende sull’asse Spagna-Italia con un clamoroso retroscena che cambia radicalmente il futuro della corsia mancina biancoceleste. Un vertice a sorpresa ha infatti ridefinito le gerarchie della squadra in vista del prossimo campionato, blindando uno dei pezzi pregiati della rosa.

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Il vertice segreto tra Gattuso e Nuno Tavares a Marbella

Come rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il destino del terzino portoghese è cambiato radicalmente durante le sue vacanze in Spagna. A Marbella è andato in scena un lungo e approfondito confronto faccia a faccia con Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore ha voluto incontrare personalmente Nuno Tavares per ribadirgli la massima stima e centralità all’interno del nuovo progetto tecnico. Il mister calabrese è da tempo un grande estimatore dell’ex Arsenal e ha voluto spegnere sul nascere ogni voce di mercato, stringendo con il calciatore un vero e proprio patto di ferro per il rilancio.

Il piano tattico per rigenerare il talento di Nuno Tavares

L’obiettivo primario del nuovo allenatore è riportare il portoghese ai livelli devastanti mostrati nella prima parte della scorsa stagione. Il tecnico ha studiato un piano tattico su misura: vuole sfruttare il portoghese come una vera e propria ala aggiunta, liberandolo parzialmente dai compiti difensivi per permettergli di sprigionare tutta la sua potenza e velocità nella metà campo avversaria, creando superiorità numerica con continuità.

Nuno Tavares rifiuta le sirene arabe e resta alla Lazio

Questo colloquio ha stravolto gli scenari futuri. Già a gennaio, infatti, l’esterno aveva accarezzato l’idea di un addio di fronte alle ricche offerte di Besiktas e di alcuni club arabi. Il richiamo dell’ex ct ha però cambiato tutto: il portoghese ha deciso di sposare la causa biancoceleste e nemmeno il recente acquisto di Alfonso Pedraza cambierà i piani. Sarà proprio il lusitano l’asso nella manica sulla fascia sinistra.