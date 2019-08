Irriducibili, al Colosseo l’omaggio per il Diablo – FOTO

Nella notte vicino al Colosseo è apparso uno striscione per Diabolik: gli Irriducibili salutano il proprio leader – FOTO

Una ferita al cuore che difficilmente sarà rimarginata. Gli ultras Irriducibili hanno subito una grossa perdita nella serata di ieri. Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, è stato brutalmente freddato alle spalle con un colpo di pistola in testa da un finto runner. Le autorità stanno svolgendo le indagini, non è ancora chiaro il motivo dell’uccisione. Intanto nella notte il gruppo organizzato del tifo biancoceleste ha esposto al Colosseo uno striscione: «Diablo vive!». Un messaggio significativo che rende omaggio al leader del gruppo.