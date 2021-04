Inzaghi, oggi il tampone: il mister punta la trasferta contro il Napoli

Simone Inzaghi – fermato dal Covid – si sottoporrà oggi al tampone. Il tecnico vuole guidare i suoi nella gara contro il Napoli

Una gara al sapore d’Europa: Napoli e Lazio si sfideranno giovedì per un posto in Champions League. I biancocelesti sperano di ritrovare in panchina mister Inzaghi, fermato per due turni dal Covid.

Oggi il tecnico si sottoporrà ad un nuovo tampone per capire se potrà esserci per la trasferta partenopea. In caso contrario, sarà di nuovo Farris – ormai un amuleto – a guidare la squadra.