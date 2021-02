Inzaghi rincorre la vittoria numero 100: media punti migliore di Eriksson

Inzaghi verso la vittoria numero 100. L’allenatore della Lazio ha una percentuale di vittorie maggiore anche rispetto a quella di Eriksson

Inzaghi rincorre la vittoria numero 100. Domenica sera, la Lazio volerà a San Siro per sfidare l’Inter di Conte: per il mister non sono solo tre punti da conquistare, ma anche un importante traguardo da tagliare.

Come riporta Corriere della Sera, da quel Palermo-Lazio del 2016, il tecnico ha esultato con la sua squadra per ben 99 volte: una percentuale del 55% che lo rende più vincente anche di allenatori storici come Eriksson (54,7%).