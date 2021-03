Inzaghi sorride: Radu e Strakosha verso il rientro. Turnover possibile

Possibile turnover in casa Lazio, anche con i rientri di Radu e Strakosha: il tecnico Inzaghi potrebbe impiegarli

Buone notizie per Inzaghi in vista del Crotone e del ritorno con il Bayern Monaco. Come spiega il Corriere dello Sport, per le due gare potrebbero recuperare due pedine importanti: si tratta di Radu e Strakosha. Non è escluso che i due mettano minuti delle gambe.

Inoltre per la gara di campionato contro i calabresi, il tecnico potrebbe far turnover: Musacchio, Pereira e soprattutto Caicedo.