Inzaghi, domani tampone per il mister: possibile rientro a Napoli

Simone Inzaghi domani si sottoporrà a tampone. Il mister però potrebbe rientrare nella sfida contro il Napoli

In casa contro il Benevento come a Verona. Nella sfida di domenica contro i campani molto probabilmente la Lazio dovrà fare a meno del suo allenatore Simone Inzaghi. Il mister è infatti ancora alle prese con il Covid.

Come raccontato dall’edizione odierna de Il Tempo, il tecnico domani si sottoporrà al tampone per scoprire se si sarà negativizzato. In caso di negatività, il piacentino dovrà comunque di nuovo sottoporsi alle visite di idoneità sportiva. Ed è per questo che va escluso un suo rientro nel match di domenica pomeriggio. Il buon Simone spera di poter tornare a guidare i suoi ragazzi giovedì prossimo, quando al San Paolo sarà in programma lo scontro diretto contro il Napoli.