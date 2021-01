Inzaghi, partita speciale contro il Parma: raggiungerà le panchine di Zoff

Quella di domani contro il Parma sarà una panchina speciale per Simone Inzaghi: il tecnico biancoceleste eguaglierà Dino Zoff in Serie A

Panchina speciale per Simone Inzaghi al Tardini contro il Parma. Il tecnico biancoceleste, infatti, siederà per la 176ª volta in panchina raggiungendo Dino Zoff nella classifica relativa alla sola Serie A.

In generale sono 225 le panchine di Inzaghi, un record, fra campionato e coppe. E ora che il rinnovo si avvicina sempre di più, il tecnico è pronto a superare altri record.