Inzaghi mastica amaro: «Abbiamo meritato di perdere contro la Fiorentina, ma per il futuro sono sicuro di una cosa»

Inzaghi, il tecnico nerazzurro sbotta e commenta a caldo la pesante sconfitta di questa sera dell’Inter con la Fiorentina: le sue parole

Alla fine della partita persa contro la Fiorentina, che rallenta la corsa dell’Inter verso la vetta ai microfoni di Sky Inzaghi commenta cosi il match, rilasciando queste considerazioni

PAROLE – «Abbiamo sbagliato completamente la partita”. Lo dice Simone Inzaghi, protagonista di Fiorentina-Inter raggiunto da Sky Sport dopo il triplice fischio del brutto match del Franchi: “È mancato tutto, abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina, non siamo stati bravi a reagire. Il responsabile sono io, ci servirà: la analizzeremo, non è il momento di fare drammi ma la sconfitta fa male per come è maturata. Questa squadra non finisce con questa sconfitta, l’ultima in campionato era arrivata 4 mesi fa. Tra tre giorni e mezzo dobbiamo incontrare di nuovo la Fiorentina: non voglio alibi, non abbiamo messo in campo quello che mettiamo sempre»