Inzaghi, le parole del tecnico nerazzurro sull'ex Lazio

Inzaghi, il tecnico nerazzurro alla luce della vittoria di ieri della sua Inter con il Monza ha rilasciato queste dichiarazioni su Correa ex Lazio

Alla fine della partita vinta dalla sua Inter seppur in extremis contro il Monza, in conferenza stampa Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni su diverse tematiche, soffermandosi in modo particolare su Correa ricordando anche il loro trascorso insieme alla Lazio

PAROLE – È un giocatore duttile, l’ha fatto con me anche alla Lazio – ha spiegato – Quando è entrato volevamo metterci 3-4-3, poi abbiamo segnato e ci hanno aiutato tutti gli attaccanti, anche Lautaro nonostante fosse stanco. Dobbiamo continuare così