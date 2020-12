Inzaghi, la decima contro Pioli: bilancio molto positivo per Simone, e un pari contestatissimo

Inzaghi, la decima contro Pioli: bilancio molto positivo per Simone

La partita tra Milan e Lazio di questa sera ha mille significati e sarà un’occasione importante per entrambe le squadre per approfittare della sconfitta interna della Juventus ed eventuali scivoloni delle compagini della metà sinistra della classifica di Serie A. Il Messaggero di questa mattina si sofferma sul fatto che il match di San Siro sarà anche l’ennesimo scontro in carriera tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Il primo fu il predecessore dell’allenatore piacentino sulla panchina della Lazio: l’eliminazione in UEL con lo Sparta Praga (con un rovinoso 0-3 nella Capitale) e la brutta sconfitta nel derby romano (4-1 per i giallorossi) costituirono le gocce che fecero traboccare il vaso e spinsero il presidente della Lazio Lotito a cambiare, affidando la squadra a Simone Inzaghi dapprima come traghettatore per le ultime sette partite della stagione 2015/2016, poi come allenatore “ufficiale” per l’inizio di un nuovo progetto, a seguito del “gran rifiuto” di Marcelo Bielsa. Il Messaggero evidenzia come negli scontri tra Inzaghi e Pioli abbia prevalso il primo con sei vittorie, contro le due di Pioli. Un solo pareggio, nel discusso Lazio-Fiorentina 1-1 del novembre 2017, quello del calcio di rigore assegnato alla viola nel recupero per presunto fallo di Caicedo su German Pezzella.