Inzaghi, bel gesto per il fratello di Rambaudi: salvo grazie al suo aiuto

Bel gesto di Simone Inzaghi, che ha aiutato il fratello di Roberto Rambaudi: ecco il retroscena

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi basta agli onori delle cronache anche per un gesto di solidarietà e altruismo. Infatti, come raccontato da Il Corriere dello Sport, mai come in questo, l‘intervento del mister piacentino è stato decisivo e provvidenziale.

Infatti l‘allenatore dei biancocelesti è stato contattato da Roberto Rambaudi, ex calciatore dei capitolini, a causa dei continui dolori addominali lamentati dal fratello Cesare. Simone ha subito chiamato Michele Morelli, ex medico sociale della Lazio, che ha diagnosticato una peritonite. L‘uomo è stato operato nella clinica Paideia nella notte tra domenica e lunedì. Tutto è andato per il meglio, anche grazie a Inzaghi.