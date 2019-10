Inzaghi: «Abbiamo vinto una partita importante. Milinkovic? Sta tornando quello di prima…»

Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto mister Inzaghi

Queste le parole di Inzaghi: «Nel primo tempo dovevamo fare meglio in costruzione, loro ci aspettavano. Dovevamo fare di più in costruzione, dovevamo essere più bravi e pazienti. Nella ripresa siamo stati più bravi nonostante il gol, abbiamo vinto una partita importante. Milinkovic ha fatto un bel gol, ma noi dobbiamo avere le nostre caratteristiche. La costruzione l’abbiamo fatta meglio rispetto a questa sera. Siamo contenti, per noi era importante dopo aver perso la prima. Ora è tutto aperto, adesso avremo il doppio confronto con il Celtic». Con Milinkovic e Luis Alberto sembra un’altra Lazio: «Penso sia sbagliato dire così, loro sono giocatori importanti che devono aiutarci. Cataldi l’ho tolto perché era già ammonito, con il cambio di Berisha ho aumentato la fisicità. Loro mi danno molto in allenamento, bisogna accompagnarli. Hanno comunque fatto il loro».

ANALISI – «È un po’ il nostro percorso, le partite le dobbiamo sempre sudare. Oggi nel primo tempo, complice anche il Rennes, non riuscivamo mai a cercare i nostri attaccanti. Nel secondo tempo, con una costruzione migliore, abbiamo fatto altro. Il primo gol? Una squadra come la nostra non deve prenderlo. Devo ancora rivederlo».

MILINKOVIC – «Sicuramente, è uno dei nostri giocatori migliori che ha fatto un ritiro straordinario. Si è fermato due settimane per un problema, ma sta tornando a pieno regime. Dobbiamo alzare l’asticella, per quello che abbiamo prodotto abbiamo carenza di punti».

ROTAZIONE NECESSARIE – «Penso di sì. Era la sesta in 17 giorni. Domenica ci sarà la settima, è necessario perché devi saper gestire le forze. La rosa mi segue, devo essere bravo io. L’allenamento poi è una cosa, la crescita passa per forza dalle partita».

INZAGHI A LAZIO STYLE CHANNEL

«Siamo stati bravi, ci siamo riorganizzati presto dopo il gol subito, abbiamo vinto una partita importante e riaperto il girone, ci giocheremo tanto con il doppio confronto con il Celtic. Scelte di formazione? Milinkovic e Luis Alberto per noi sono importantissimi, però Cataldi e Berisha hanno fatto il loro. Nel primo tempo dovevamo essere più bravi nella costruzione del gioco. Per noi questa era una finale perché perdendo stasera compromettevamo la qualificazione, vogliamo andare avanti in Europa: è un nostro obiettivo. Il Rennes è un avversario difficile però i ragazzi sono stati bravi. La nostra è una squadra piena di valori, Jony negli ultimi due giorni ha avuto dei problemi di famiglia. Correa e Parolo hanno subito dei lutti, sono ragazzi seri che riescono a lasciare fuori questi problemi e si allenano al massimo. Bologna? Squadra organizzata, dovremo essere bravi nel prepararla non è facile giocare contro di loro possono essere molto pericolosi».