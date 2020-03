Quinteros, ex ct Ecuador: «Spero che Caicedo possa vincere lo Scudetto con la Lazio»

Gustavo Quinteros, ex ct dell’Ecuador, ha elogiato Caicedo e il lavoro fino ad ora svolto con la maglia della Lazio

Gran parte della stagione della Lazio, è passata anche per i piedi di Caicedo. Sempre decisivo sia sa subentrante che da titolare. A servizio dei compagni e ormai idolo dei tifosi. Gustavo Quinteros – ex ct dell’Ecuador – ha tessuto le lodi dell’attaccante in un’intervista per il Corriere dello Sport:

«Caicedo ha lasciato l’Ecuador da giovane e ha lottato in tutti i posti in cui è stato. Mai avuto dubbi su Caicedo, è un attaccante tecnico, fa gol pesanti. Ne ho visto pochi come lui. Sta aiutando la Lazio ad arrivare ai massimi livelli, è uno degli artefici principali della lotta scudetto. È un calciatore positivo, aiuta i compagni, è importante anche fuori dal campo. Spero possa vincere il campionato con la Lazio. È positivo, tutti gli allenatori vorrebbero uno come lui in rosa. Contribuisce a fare gruppo».