Inter, Zhang domani sotto processo: i creditori accusano il presidente nerazzurro

Zhang, guai in vista per il presidente nerazzurro il quale domani andrà sotto processo perchè accusato dai creditori cinesi

La vittoria contro l’Empoli di questo primo pomeriggio, consente all’Inter di poter preparare il match di Coppa Italia contro la Juventus in maniera più serena. Al Castellani era presente anche il numero uno dei nerazzurri ovvero Steven Zhang, il quale domani secondo quanto riporta Calcio e Finanza sarà di nuovo presente in tribunale insieme ai suoi legali per l’udienza contro i creditori che lo accusano.

L’esame del debitore riguarderà tutte le attività, le passività e le spese di Zhang, oltre alle cessioni di attività e i trasferimenti del presidente dell’Inter, che verrà messo a nudo per quanto riguarda i suoi affari

Zhang rischia una pena di tre mesi di carcere, che però potrebbero essere tramutati in una multa importante che deve pagare.