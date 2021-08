Inter, Zanetti: «Stagione difficile, Dzeko arrivo importante. Inzaghi...»

Javier Zanetti ha parlato della stagione che dovrà affrontare l’Inter in occasione della manifestazione “Campioni sotto le Stelle”

STAGIONE – «Io non posso mentire ai tifosi dell’Inter. Forse altri sì, ma io no: sarà una stagione difficile e complicata. Questo va detto per essere corretti nei confronti di tutti, ma va detto anche che saremo competitivi: Inzaghi sta lavorando bene. Io non parlo molto, e il mio silenzio credo dica tanto: serve a proteggere l’Inter, a concentrarci sulle questioni di campo. Ma una cosa ai tifosi la dico: noi, ancora una volta, per la maglia nerazzurra daremo tutto».