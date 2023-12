Inter, si rivede Pavard! Carlos Augusto provato in un ruolo inedito: le ultime in vista della Lazio

Inter, si rivede Pavard! Carlos Augusto provato in un ruolo inedito: le ultime in vista della sfida con la Lazio all’Olimpico

Benjamin Pavard viaggia verso la convocazione per Lazio Inter: questa è la notizia arrivata dall’allenamento di oggi dei nerazzurri ad Appiano Gentile, dove il difensore francese è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Come riferisce Sky Sport, qualora i test di venerdì e sabato andassero bene, l’ex Bayern sarà convocato per la gara di domenica, almeno per la panchina.

Tuttavia non c’è alcuna fretta da parte dei nerazzurri, che potrebbero decidere di aspettare ancora qualche altro giorno, per riaverlo contro il Lecce. Possibile novità tattica in vista del match con i biancocelesti: Carlos Augusto è stato infatti provato come esterno a destra, con Darmian che è passato nel pacchetto arretrato dei 3 davanti la porta di Sommer.