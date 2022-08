Inter, salta definitivamente Acerbi? Marotta e Inzaghi al lavoro, le ultime

Si complica sempre più la pista che potrebbe portare Francesco Acerbi all’Inter: deve essere convinto Zhang

Mancavano solo le visite mediche e l’ufficialità per celebrare il matrimonio tra Francesco Acerbi e l’Inter. Sembrava che nulla potesse intromettersi in questo affare e invece ieri è arrivato il no di Steven Zhang che ha sparigliato le carte sul tavolo.

Il presidente nerazzurro, infatti, almeno in questo momento, dice di no all’arrivo del difensore della Lazio. La ragione? Principalmente quella di non voler alzare il monte ingaggi, che già doveva essere tagliato del 10-15%. Il prestito di Acerbi, infatti, non costerebbe nulla, ma l’Inter si accollerebbe l’intero suo stipendio, ad eccezione delle mensilità di luglio a agosto, vale a dire 2,1 milioni netti. E in aggiunta ci sarebbe pure e il fatto che alcuni esuberi (Agoumè e Salce- do) non sono ancora stati sistemati.

In queste ore, la dirigenza proverà a spiegare nuovamente la situazione a Zhang. Acerbi non era la prima scelta di Marotta e Ausilio, anche a causa dei suoi 34 anni. Tuttavia, davanti all’impossibilità di trovare altre soluzioni, hanno messo in piedi l’operazione con la Lazio. Al di là di sistemare Agoumé e Salcendo, la speranza è di riuscire a convincere il presidente della necessità di aggiungere un difensore visto che mancano centrali di ruolo al di fuori dei titolari. Facendo leva sull’ottimo rapporto costruito in questi mesi, è probabile che anche Inzaghi faccia un tentativo con Zhang. Lo riporta Il Corriere dello Sport.