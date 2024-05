Inter-Lazio, ondata biancoceleste a San Siro: il DATO sui biglietti venduti per la sfida di domani pomeriggio contro i nerazzurri

Ancora un giorno, e poi sarà tempo per la Lazio di Igor Tudor di affrontare la difficile trasferta di Milan contro l’Inter, neo campione d’Italia, pronta a celebrare la vittoria dello Scudetto.

Amore biancoceleste che si sposterà anche in occasione di questo match, che come riporta Il Corriere dello Sport, vedrà sugli spalti ben oltre 1700 tifosi laziali, giunti in Lombardia per assistere alla sfida. Dato che, come riporta il quotidiano, potrebbe superare anche i 2000 presenti.