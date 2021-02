Inter Lazio, sul piano economico è Davide contro Golia

Differenze di classifica ma non solo. Gli sforzi economici delle due squadre dal 2010 sono stati diametralmente opposti

7 punti di differenza in classifica, ma non è solo questa la differenza tra Inter e Lazio. Se il distacco in campionato non è poi così ampio, diverso è il discorso quando si affronta il tema economico. Ed è quello che fa nell’edizione odierna La Repubblica-Roma.

Dal 2010 i nerazzurri hanno investito ben 968 milioni a fronte di un passivo di 368; la Lazio ha speso meno di un terzo, ovvero 301 milioni, con un passivo di 24 milioni. La gestione oculata del club, tenendo comunque conto del capitale a disposizione, si riflette anche sulla questione stipendi. Se l’Inter ha dovuto posticipare i pagamenti di novembre e dicembre a fine stagione, la Lazio ha pagato in anticipo quelli di febbraio e marzo.