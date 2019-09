Le PAGELLE di Inter-Lazio: Correa spreca, Jony sbaglia troppo. Caicedo e Bastos non deludono

Le PAGELLE di Inter-Lazio, bella prova di Bastos e Caicedo. Correa spreca e Jony…

Strakosha 6 – Complice nella rete del vantaggio dell’Inter fa due parate miracolose nell’arco di 10 secondi. Prima su Barella e poi su Politano e impedisce alla squadra di Conte di andare in doppio vantaggio.

Luiz Felipe 6 – Non è male la prova del brasiliano, fa il suo senza troppe sbavature. Inzaghi lo schiera nuovamente titolare dopo la gara contro il Parma e non delude.

Acerbi 6.5 – Una garanzia, lì in mezzo alla difesa non si passa. Chiude in modo perfetto su Lukaku quasi solo davanti a Strakosha.

Bastos 6.5 – Una prestazione egregia quella dell’angolano. Chiusure perfette, interventi in anticipo. Si improvvisa anche centravanti, solo Handanovic gli nega la gioia del gol a San Siro.

Lazzari 5.5 – Non la migliore prestazione del terzino. Corre avanti e indietro sulla fascia ma è poco deciso, o meglio poco incisivo. Sparisce nel secondo tempo.

Milinkovic 5.5 – A San Siro ha fatto sempre gare da gigante, questa sera il serbo non è stato decisivo come spesso è accaduto in passato. Non sufficiente la sua prova. (Dal 72′ Berisha – S.V.).

Parolo 6 – Non si risparmia mai, in campo per 90 minuti in barba a chi dice che ormai è “vecchio”. Fa il suo ma anche a lui manca la scintilla per dare una svolta decisiva alla gara.

Luis Alberto 6 – Non una brutta gara dello spagnolo che però come molti compagni non ha avuto quella scintilla che sarebbe servita alla Lazio per dare una svolta al match.(Dal 65′ Leiva – 5 Non la solita prova brillante del brasiliano che sbaglia più di un appoggio, poco preciso).

Jony 4.5 – Dopo la bella prestazione contro il Cluj questa sera nettamente in difficoltà, quasi timoroso nel grande tempio di San Siro. È suo l’errore che porta al vantaggio neroazzurro nel primo tempo.

Correa 5 – L’argentino ha classe e tecnica da vendere ma sotto porta continua ad essere poco incisivo. Le occasioni migliori della Lazio per pareggiare capitano sui suoi piedi ma non finalizza. Opaco.

Caicedo 6.5 – Quando Inzaghi chiama l’ecuadoriano risponde sempre presente. Offre una palla al bacio a Correa, è su ogni pallone, ci mette il fisico e non solo. Uno dei migliori. (Dal 53’ Immobile 5.5 – Inzaghi lo lascia in panchina, nella ripresa lo chiama in campo ma il numero 17 non incide).

Inzaghi 5.5 – Manda in campo una formazione inedita a San Siro. Schiera Jony titolare dal primo minuto ma la scelta non si rivela azzeccata. Nessuno dei tre cambi effettuati nel secondo tempo incide sul risultato della gara.