Inter-Lazio, ecco le quote della giornata di Serie A 2023/24

Ecco le quote della sfida della giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Inter e Lazio. Chi è la favorita del match?

Pronte a sfidarsi Inter e Lazio che si troveranno allo stadio San Siro per il match valido per la 37a giornata. Le squadre si sfideranno, domenica 19 maggio alle 18. Ecco le quote del match.

Prendendo i numeri SNAI, le quote del match sono chiare: vittoria della Lazio a 5,00, pareggio a 4,25, successo dell’Inter a 1,65.