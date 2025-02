Inter Lazio, i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre: il dato attuale

Condividi via email

Inter Lazio, alla luce della sfida di Coppa Italia che avverrà martedì sera al Meazza ripercorriamo i precedenti tra le due compagini

Archiviata e metabolizzata la partita con il Venezia, per la Lazio è già vigilia di Coppa Italia e martedì sera infatti i biancocelesti saranno di scena al Meazza contro l’Inter dell’ex Inzaghi. Martedì sera sarà il 18°incrocio tra le due compagini che attualmente le vede in perfetta parità con 6 vittorie per parte e ben 5 pareggi, e gli ultimi due match avvenuti ai quarti negli ultimi 10 anni hanno visto trionfare la Lazio