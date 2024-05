Inter Lazio, i precedenti non sorridono ai biancocelesti: ecco i numeri della sfida tra le due squadre in Serie A

Domenica 19 maggio alle ore 18:00 la Lazio affronterà l’Inter a San Siro, match valido per la trentasettesima giornata di campionato. I precedenti non sorridono ai biancocelesti e vedono la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio.

Le due squadre si sono incrociate in Serie A ben 183 volte. I nerazzurri hanno vinto 76 confronti, 48 le vittorie biancocelesti mentre i pareggi sono addirittura 59. Se l’ultima vittoria dei neo Campioni d’Italia risale alla gara d’andata, quella della Lazio è nell’agosto 2022 quando si impose all’Olimpico con il punteggio di 3-1.