Inter Lazio, i numeri non premiano gli uomini di Sarri. Ma i biancocelesti vogliono fare l’impresa. I dettagli

Inter Lazio: la sfida di San Siro tra storia, numeri e ambizioni europee. I biancocelesti sognano di chiudere la settimana con una nuova impresa.

Domenica sera il calendario di Serie A propone una delle classiche del calcio italiano: Inter Lazio. Una partita che, al di là della tradizione, rappresenta molto per entrambe le squadre. I nerazzurri vogliono consolidare la loro posizione di vertice, mentre i biancocelesti cercano continuità e punti pesanti per rilanciare la corsa europea.

I precedenti tra Inter e Lazio a San Siro raccontano di una sfida storicamente favorevole ai padroni di casa. In 82 incontri di campionato disputati a Milano, la Lazio è riuscita a imporsi soltanto in 10 occasioni. L’ultima vittoria biancoceleste risale al marzo 2019, quando un gol di Milinković-Savić regalò lo 0-1 finale e tre punti preziosissimi. Da allora, per la squadra capitolina il Meazza è rimasto un campo ostico, spesso teatro di grandi prestazioni interiste.

Completano il bilancio 27 pareggi e 45 sconfitte per i laziali, con l’ultimo pari datato maggio 2023 (2-2) e l’ultima battuta d’arresto arrivata nell’aprile dello stesso anno, quando l’Inter vinse 3-1 grazie a una rimonta firmata da Lautaro Martínez. Il dato dei gol è altrettanto indicativo: 72 reti segnate dalla Lazio contro le 158 messe a segno dai nerazzurri. Numeri che testimoniano la supremazia interista, ma anche la capacità dei biancocelesti di rendere spesso la vita difficile agli avversari.

Quella di domenica, tuttavia, non sarà solo una partita di statistiche. Per l’Inter, l’obiettivo è dare continuità al percorso in campionato, mantenendo alta la concentrazione e l’intensità che caratterizzano la squadra di Simone Inzaghi. Proprio l’ex tecnico laziale vivrà una sfida speciale, contro un passato che gli ha regalato tante soddisfazioni e un trofeo storico come la Coppa Italia del 2019.

Dall’altra parte, la Lazio di Maurizio Sarri vuole invertire la tendenza e tornare a vincere in uno stadio che le ha spesso riservato amarezze. Zaccagni, Immobile e Luis Alberto saranno chiamati a guidare l’attacco biancoceleste, cercando di colpire una difesa interista tra le più solide del campionato.

Inter Lazio si preannuncia dunque come un confronto ad alta tensione, dove passato e presente si intrecciano e ogni episodio può risultare decisivo. La sfida di San Siro non è solo una prova di forza: è un banco di maturità per due squadre che vogliono confermare le proprie ambizioni europee.