Inter Lazio, la moviola dei quotidiani: male Fabbri. Dubbi e polemiche sul gol di Arnautovic

Inter Lazio, secondo i principali quotidiani sportivi il gol di Arnautovic era quanto meno da rivedere al Var. Le pagelle di Fabbri

La Lazio è stata eliminata dalla Coppa Italia in seguito alla sconfitta contro l’Inter per 2-0. Ci sono, però, polemiche sul primo gol dei nerazzurri firmato Arnautovic. Di seguito i voti dei quotidiani per Fabbri:

MESSAGGERO 4 – «L’elenco delle nefandezze è lunghissimo e andrebbe condiviso con Chiffi al Var. De Vrij è davanti a Mandas sull’1-0 e copre la visuale al portiere. Il giallo a Isaksen ha fatto sorridere anche gli interisti».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «Non bene Fabbri. Sulla rete di Arnautovic ci sono due situazioni da attenzionare che ne inficiano la validità, una più dell’altra. Non bene anche sul disciplinare: gialli fatti tutti in ritardo, su quello dato ad Asllani non aveva neanche capito che era fallo netto su Zaccagni e che, col pallone immediatamente all’Inter, doveva dare punizione. Netto il rigore assegnato all’Inter: Gigot tocca sulla gamba sinistra Correa, nessun dubbio. Dumfries su Nuno Tavares: fuori area».

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Se dalla propria posizione non intuisce l’offside di De Vrij, dovrebbe intervenire il Var per dirimere i dubbi. Ok il giallo ad Asllani, bene su Dumfries-Tavares».