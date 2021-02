Inter Lazio, Milinkovic-Savic sfida Barella: duello tra tuttocampisti

La sfida tra Inter e Lazio di domenica sera a San Siro metterà contro anche Milinkovic-Savic e Nicolò Barella

La sfida di domenica sera tra Inter e Lazio promette scintille e spettacolo. Soprattutto in mezzo al campo dove si sfideranno Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Barella, due tra i più forti tuttocampisti del nostro campionato e d’Europa.

Repubblica presenta nelle sue pagine questa sfida tra le due gemme di Inter e Lazio: in campionato hanno realizzato rispettivamente 3 e 4 gol, con 5 assist firmati da Barella e 6 da Milinkovic, premiato dalla Lega prima della gara col Cagliari come miglior giocatore di gennaio. Sarà una sfida nella sfida. Una partita chiave per la lotta scudetto e la corsa Champions. Negli ultimi due incroci ha avuto la meglio Milinkovic, che nel 2-1 del febbraio scorso realizzò il gol della vittoria di sinistro, mentre a settembre superò Handanovic di testa per l’1-1 finale all’Olimpico. Il “Sergente” ha segnato anche nel marzo del 2019 a San Siro, nel blitz biancoceleste (1-0), portando così a 3 il suo bottino di reti nelle ultime 4 partite contro l’Inter.