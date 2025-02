Inter Lazio, Mattei: «Sulla carta è già chiusa, ma Inzaghi ha scelto tante seconde linee: l’aspetto decisivo sarà questo»

Inter Lazio, le parole di Stefano Mattei sul quarto di finale di Coppa Italia di questa sera: «Inzaghi shicera tante seconde scelte…»

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di RadioSei in vista di Inter Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Inter Lazio sembra una partita chiusa nel pronostico, visto che si gioca a Milano. Ma Inzaghi sceglierà tante seconde linee, dei titolari in campo ci saranno solo Di Marco, Mkhitaryan e Pavard. La cosa fondamentale sarà capire che tipo di concentrazione avranno le due squadre, incombono per entrambe scontri diretti pesanti in chiave scudetto e quarto posto. A Venezia abbiamo visto una squadra troppo passiva nell’atteggiamento e nella prestazione, il test di questa sera è rilevante anche per questo motivo».

MANDAS – «Mandas su Oristianio ha fatto una bellissima parata, più complicata di quanto sembrasse. Per il resto è stato francamente poco impegnato, continuo ad avere delle perplessità su uscite e gioco con i piedi. Mi rendo conto, comunque, che evidentemente Provedel avesse bisogno di una pausa di riflessione».