Inter Lazio, come sta Thuram? L’attaccante francese viaggia spedito verso una maglia da titolare contro i biancocelesti: le ultime

Lazio news 24

Published

32 minuti ago

on

By

Thuram
Thuram

Inter Lazio, Thuram verso il rientro da titolare: il francese accelera per conquistare una maglia contro i biancocelesti

Dopo oltre un mese di assenza, Marcus Thuram è tornato protagonista in campo, riportando entusiasmo a Cristian Chivu e a tutto l’ambiente nerazzurro. Subentrato nella ripresa contro il Kairat Almaty, l’attaccante francese ha mostrato subito la sua voglia di incidere: dialoghi offensivi con i compagni, intesa ritrovata con Lautaro Martinez — autore del gol decisivo — e grande disponibilità al sacrificio.

Chivu lo ha gestito con cautela, concedendogli mezz’ora per riacquisire ritmo e sensazioni dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato il 30 settembre contro lo Slavia Praga. Le impressioni, secondo La Gazzetta dello Sport, sono state incoraggianti: Thuram ha dato profondità, protetto il pallone e pressato con generosità.

Ora l’obiettivo è la sfida con la Lazio, dove dovrebbe tornare titolare. Per l’allenatore il suo recupero è cruciale: la coppia “ThuLa” può tornare a essere il motore dell’attacco interista e la chiave per ritrovare brillantezza in campionato.

