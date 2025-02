Inter Lazio, Baroni lancia Ibrahimovic: arriva l’esordio per il tedesco

Condividi via email

Nella sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio, Baroni ha lanciato in campo Arijon Ibrahimovic, all’esordio con la maglia biancoceleste

Mancano pochi minuti allo scadere del match di Coppa Italia tra Inter e Lazio, con i padroni di casa che stanno vincendo per 2-0 per effetto delle reti messe a segno da Arnautovic e Calhanoglu. Ma c’è da registrare una nota importante in casa Lazio, dato che al minuto numero 78 ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia biancoceleste Arijon Ibrahimovic.