Infortunio Radu: problemi durante il riscaldamento per il difensore rumeno. Al suo posto giocherà Hoedt

Tegola per Simone Inzaghi a pochi minuti dall’inizio di Inter-Lazio: problemi durante il riscaldamento per Stefan Radu che ha provato a stringere i denti ma alla fine ha dovuto desistere e si accomoderà in tribuna.

Al posto del difensore rumeno giocherà Wesley Hoedt, questa la scelta di Simone Inzaghi per provare ad arginare gli attacchi nerazzurri.