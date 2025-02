Inter Lazio, la vendita per il settore ospiti non decolla: il dato sui biglietti venduti

Condividi via email

Inter Lazio, è aperta la vendita per il match di Coppa Italia in programma martedì 25 febbraio. Il dato sui biglietti venduti

Martedì 25 febbraio alle ore 21:00 andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Per l’occasione, nella giornata di ieri è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti di San Siro.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, sono stati venduti soltanto 600 tagliandi su i 4361 disponibili. Risultato abbastanza deludente visto il prezzo di soltanto 10 euro, ma c’è ancora tempo per acquistare il proprio biglietto.