Inter, Cuadrado salta la Lazio? La situazione del colombiano

Inter, il colombiano soffre da diverse settimane di un problema al tendine d’achille e rischia di saltare la Lazio: le ultime

Archiviata la partita con la Real Sociedad, per l’Inter arriva la delicata trasferta contro la Lazio e per Inzaghi incombe una tegola non indifferente. Il tecnico infatti dovrà fare a meno per diversi mesi di Cuadrado, il quale con ogni probabilità dovrà operarsi al tendine d’Achille che lo ha costretto a stare fermo ai box. L’ex Juve quindi dovrà saltare almeno tre mesi della stagione costringendo l’Inter ad andare sul mercato.