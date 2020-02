Inter, Conte: «Lazio forte? Mi interessa zero parlare delle altre squadre»

La lotta allo scudetto è serrata: Juventus, Inter e Lazio corrono per il primo posto. Conte, però, ha detto la sua…

Antonio Conte, alla vigilia di Udinese-Inter, ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa. Alla domanda «Si aspettava una Lazio così forte», il tecnico nerazzurro ha risposto in modo categorico:

«Parlare delle altre squadre mi interessa zero assoluto. Lo ripeto da inizio anno, dobbiamo guardare solo a noi stessi e fare una corsa su noi stessi per progredire giorno per giorno. Sono contento di lavorare all’Inter, di quel che abbiamo fatto in questi sei mesi e di vedere la gente che apprezza quel che stiamo facendo. Sono contento quando la gente ci ringrazia perché vuol dire che sta apprezzando la dedizione che ci stiamo mettendo per riportare l’Inter dove merita. Guardiamo a noi e al nostro percorso. Si cresce solo lavorando».