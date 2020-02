Inter, Bonolis: «Scudetto? Lottiamo con Juventus e Lazio…»

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso dell’Inter, ha inserito la Lazio come protagonista nella corsa allo Scudetto

Non solo in casa Lazio, gli addetti ai lavori vedono la squadra di Inzaghi in lotta per il primo posto. Ad inserirla nella corsa al titolo, c’è anche Paolo Bonolis – noto tifoso nerazzurro – intercettato da Passioneinter.com:

«Come arriva l’Inter al derby? Bene dai. Al di là della squalifica di Bastoni, Conte ha tutta ampia possibilità di scelta. Poi arriva carica, con l’ambizione di poter lottare per lo Scudetto insieme a Lazio e Juventus. Grazie a questo ci sono tutti i presupposti per giocare una grande partita».