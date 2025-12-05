 Insigne Lazio, l'ex Napoli arriverà in biancoceleste? Arriva la risposta di Sarri, ecco cosa ha detto
2 ore ago

Insigne

Insigne Lazio, l’ex calciatore del Napoli torna in Serie A? Ecco la risposta di Sarri, cosa ha detto il tecnico biancoceleste

Nella conferenza stampa post Lazio Milan, vinto all’Olimpico grazie al gol di Zaccagni, Maurizio Sarri ha affrontato anche il tema mercato. Tra i punti caldi in casa biancoceleste, il possibile arrivo a gennaio di Lorenzo Insigne: queste le parole del tecnico.

INSIGNE LAZIO – «Arriva? Non ne ho idea. Avevamo parlato di altri ruoli, una volta sistemati quelli la considerazione spetta poi in un secondo momento alla società.

Io sono molto affezionato a lui, quasi come un figlio, ho passato anni bellissimi insieme. Poi bisogna fare i conti con la società, i ruoli indispensabili erano altri»

