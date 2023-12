Insigne-Lazio, trattativa in salita? Un azzurro lo “chiama” a Napoli

Dopo la tempesta il silenzio sulla trattativa tra Lazio e Lorenzo Insigne, spunta poi il messaggio di un partenopeo che lo applaude da Napoli

Lazio-Insigne, dove eravamo rimasti? Dopo una tempesta mediatica di rumors (per altro mai confermati), tutto sembra tacere dalle parti di Toronto per quanto concerne il possibile ritorno in Italia dell’ex partenopeo. Il funambolico esterno era stato per altro accostato proprio qualche lustro di giorni or sono a Lazio e Napoli, scatendando l’entusiasmo delle due piazze pronte ad accogliere l’ex talento della Nazionale come palesato dalle centinaia di commenti rilasciati sotto i suoi profili social.

Ed è proprio sulla pagina Instagram di Insigne che è spuntata l’interazione di un suo ex compagno alle pendici del Vesuvio: Victor Osimhen. Un doppio cuore a mo di emoji rilasciato dal bomber nigeriano sotto un video di allenamenti in terra candese del calciatore. Un semplice commento, capace però di collezionare quasi 200 mi piace. Col calciomercato alle porte, la palla passa quindi alle trattative, le uniche capaci di portar via (o alimentare) i rumors e far sognare per davvero i tifosi.