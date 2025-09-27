Insigne-Lazio, attesa e speranza nell'arrivo dell'attaccante biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Insigne-Lazio, attesa e speranze: Lorenzo aspetta la chiamata di Lotito. La situazione attuale

Il tema Insigne-Lazio continua a tenere banco tra le voci di calciomercato e le attese di un possibile colpo a sorpresa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne è ancora in attesa di una chiamata da parte della Lazio. L’ex capitano del Napoli, attualmente impegnato in MLS con il Toronto FC, ha rifiutato proposte concrete da club come Parma e Sassuolo, dimostrando di avere in mente un obiettivo ben preciso: tornare a lavorare con Maurizio Sarri.

Il legame tra Insigne e Sarri è noto a tutti. I due hanno condiviso alcune delle stagioni più spettacolari del Napoli moderno, con il tecnico toscano che ha saputo esaltare al massimo le qualità tecniche e tattiche del fantasista napoletano. Da qui nasce il sogno Insigne-Lazio, un binomio che entusiasma i tifosi e che trova l’approvazione proprio di Sarri, il quale avrebbe già dato il suo via libera all’operazione.

Tuttavia, le posizioni della dirigenza biancoceleste sono meno calorose. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani non sembrano convinti al 100% dell’operazione, soprattutto per motivi economici e anagrafici. Insigne, infatti, ha un ingaggio importante e compirà 34 anni nella prossima stagione. Queste valutazioni stanno rallentando un’eventuale apertura concreta al progetto Insigne-Lazio.

Dal canto suo, il calciatore non ha ancora perso le speranze. Sa che la sessione di gennaio potrebbe rappresentare un’occasione per rientrare nel calcio italiano e si sta già preparando per farsi trovare pronto. Il suo desiderio è chiaro: vestire la maglia della Lazio, ritrovare Sarri e tornare protagonista in Serie A. Per questo motivo, Insigne sarebbe anche disposto a rivedere le sue richieste economiche, pur di rendere possibile il trasferimento.

Il tempo, però, non gioca a suo favore. Più passano i giorni, più la pista Insigne-Lazio rischia di raffreddarsi definitivamente. La palla ora passa alla società capitolina, chiamata a decidere se puntare sull’esperienza e sul talento del fantasista di Frattamaggiore, o se guardare altrove per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno.

Per ora, Insigne-Lazio resta solo un’idea. Ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare in pochi giorni.