Insigne Chelsea, cosa c’è di vero? ADL offre un rinnovo a ribasso

Il Napoli in vetta alla classifica è alle prese con il complicato rinnovo di Lorenzo Insigne: il Chelsea è alla finestra

Dopo l’incontro interlocutorio con l’agente di Lorenzo Insigne, non sembra essersi sbloccato in casa Napoli l’annoso tema del rinnovo del capitano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis offre un quinquennale a tre milioni di euro a stagione, lontani dai 4,5 percepiti ora dal numero 24 e dai 5 che richiede.

Il Chelsea dunque resta alla finestra pronto ad approfittare della situazione: Tuchel starebbe pensando ad alcune mosse di mercato per far spazio al numero 10 dell’Italia campione d’Europa.